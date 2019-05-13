Пьяный сын вонзил отцу нож в спину

За совершение преступления полицейские задержали ранее судимого 34-летнего жителя города Змиев Харьковской области.
Поножовщина произошла днем 11 мая в Змиеве. Полиции о происшествии сообщили медики скорой, которые доставили в местную больницу 62-летнего мужчину с колотой раной левой лопатки.
Оперативники, выехавшие на место преступления, установили, что между потерпевшим и его сыном, проживающих вместе, на бытовой почве возникла ссора, в ходе которой сын нанес отцу удар ножом.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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давл.:
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