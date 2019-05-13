13.05.2019 15:21

Харьковчане едва не устроили суд Линча над пьяным адвокатом-евробляхером (ФОТО, ВИДЕО)

Подвыпивший правозащитник нарушал правила и не остановился на требования патрульных.



// facebook

Харьковчане едва не избили пьяного водителя, которого задержали патрульные. Первыми об этом сообщили очевидцы в Facebook-сообществе «ТипичнОЕ ХТЗ».

На кадрах, опубликованных в паблике, видно, как двое разъяренных мужчин пытаются вытащить из автомобиля копов нарушителя (в ходе одной из попыток им это практически удается). Как пояснил один из граждан, незадолго до этого автомобилист едва не наехал на его ребенка. В пресс-службе патрульной полиции информацию подтвердили и рассказали, что инцидент произошел в субботу, 11 мая, в 16:30.

«Экипаж заметил автомобиль марки «Audi», водитель которого нарушал правила дорожного движения. На законные требования патрульных остановить машину водитель не реагировал», - сообщили правоохранители.

Копам удалось заблокировать транспортное средство на улице Луи Пастера, 4. При дальнейшем общении с водителем стражи порядка выявили у него признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования на месте гражданин отказался. Патрульные составили протокол по статьям 122 и 130 КУоАП («невыполнение требования об остановке» и «управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд. Стоит отметить, что пользователи сети утверждают, что за рулем «Audi» находился харьковский адвокат.