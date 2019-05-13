В салтовской школе распылили баллончик с неизвестным веществом

ЧП произошло 13 мая в одной из школ по улице Гвардейцев Широнинцев.
Директор учебного заведения сооьщила полицейским, что во время шестого урока, около 14:00, в коридоре школы неизвестный распылил из баллончика газ.
В результате происшествия в больницу никто не обращался. Троем детям на месте была оказана медицинская помощь. После инцидента все ученики были отпущены домой.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажн.:
давл.:
ветер: