13.05.2019 16:30

В салтовской школе распылили баллончик с неизвестным веществом

ЧП произошло 13 мая в одной из школ по улице Гвардейцев Широнинцев.



// УНН

Директор учебного заведения сооьщила полицейским, что во время шестого урока, около 14:00, в коридоре школы неизвестный распылил из баллончика газ.



В результате происшествия в больницу никто не обращался. Троем детям на месте была оказана медицинская помощь. После инцидента все ученики были отпущены домой.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.