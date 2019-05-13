Главная Новости Криминал и происшествия В салтовской школе распылили баллончик с неизвестным веществом
13.05.2019  16:30   

В салтовской школе распылили баллончик с неизвестным веществом

ЧП произошло 13 мая в одной из школ по улице Гвардейцев Широнинцев.


// УНН

Директор учебного заведения сооьщила полицейским, что во время шестого урока, около 14:00, в коридоре школы неизвестный распылил из баллончика газ.

В результате происшествия в больницу никто не обращался. Троем детям на месте была оказана медицинская помощь. После инцидента все ученики были отпущены домой.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  балончик, полиция, харьков
 
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