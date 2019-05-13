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13.05.2019  17:02   

Безработный поджег дом несостоявшейся невестки (ФОТО)

Злоумышленником оказался безработный 38-летний житель поселка Хорошево.


// Нацполиция

30 апреля в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы поселка Безлюдовка. Женщина сообщила, что сожитель ее сестры поджег крышу дома, в котором находятся трое малолетних детей.

На место происшествия выезжало руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Пожар был локализован, никто из людей не пострадал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, который умышленно совершил поджог домовладения. Им оказался 38-летний бывший сожитель сестры заявительницы.

Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что мужчина проник на территорию домовладения, сделал факел и поджег крышу дома. Таким образом правонарушитель решил отомстить бывшей возлюбленной.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, полиция, харьков
 
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