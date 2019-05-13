Главная Новости Криминал и происшествия Элеватор, стоящий 200 миллионов, вернули в госсобственность (ФОТО)
13.05.2019  17:19   

Элеватор, стоящий 200 миллионов, вернули в госсобственность (ФОТО)

Объект, который нельзя было отдавать в частные руки, возвращен государству.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает Прокуратура, хозсуд области удовлетворил иск заместителя прокурора области о возвращении в собственность государства комбината хлебопродуктов.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, речь идет о имущественный комплекс элеватора, расположенный в Харькове, общей площадью около 12 тыс. Кв. м. стоимостью почти 200 млн. грн.
 
Так, в 2016 году одним из частных нотариусов принято решение о государственной регистрации права частной собственности на элеватор публичным акционерным обществом.
 
Однако изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит требованиям законодательства, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации и корпоратизации.
 
С целью возвращения комбината хлебопродуктов государству прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным и отмене указанного решения нотариуса и признании права собственности на элеватор за Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
 
Суд удовлетворил исковые требования заместителя прокурора области. Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме, право государственной собственности зарегистрировано за профильным министерством.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, элеватор, харьков
 
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