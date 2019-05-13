13.05.2019 17:19

Элеватор, стоящий 200 миллионов, вернули в госсобственность (ФОТО)

Объект, который нельзя было отдавать в частные руки, возвращен государству.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, хозсуд области удовлетворил иск заместителя прокурора области о возвращении в собственность государства комбината хлебопродуктов.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, речь идет о имущественный комплекс элеватора, расположенный в Харькове, общей площадью около 12 тыс. Кв. м. стоимостью почти 200 млн. грн.

Так, в 2016 году одним из частных нотариусов принято решение о государственной регистрации права частной собственности на элеватор публичным акционерным обществом.

Однако изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит требованиям законодательства, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации и корпоратизации.

С целью возвращения комбината хлебопродуктов государству прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным и отмене указанного решения нотариуса и признании права собственности на элеватор за Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Суд удовлетворил исковые требования заместителя прокурора области. Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме, право государственной собственности зарегистрировано за профильным министерством.