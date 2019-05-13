Родные пострадавших в ДТП на Сумской готовятся искать справедливости в Верховном суде

Родственников погибших в аварии на Сумской возмутило и шокировало содержание апелляции Зайцевой и возможность ее оправдания
Между отчаяньем и крайней формой ярости – в таком состоянии сейчас находятся родные погибших в ДТП на Сумской, узнав содержание апелляционной жалобы осужденной Алены Зайцевой, рассказала «Комментариям. Харьков» адвокат потерпевших Лариса Матвеева.
В апелляции говорится, что вина за ДТП на Сумской на 70% лежит на Геннадии Дронове, что водитель Lexus не поняла, на какой сигнал светофора ехала. И просит Апелляционный суд назначить ей новый приговор – скостить срок до 5 лет и заменить пребывание за решеткой на условное наказание.
Ни один из потерпевших в искренность раскаянья Зайцевой не верил никогда. Но после того, как стали известны содержание апелляционной жалобы и реальное отношение Зайцевой к материалам дела, для родных погибших эта было особое проявление цинизма, отметила адвокат.
«Когда человек изначально говорит: да, я вину свою полностью признаю, с обвинением полностью соглашаюсь, иски возмещу в полном объеме, готова понести наказание. И когда это наказание в виде приговора настает, позиция человека кардинально меняется: «Знаете, я считаю, что вины моей практически нет, с обвинением я не согласна во многих пунктах». Даже с признанными ранее исками теперь Зайцева считает, что она должна возмещать 30%, а Дронов – 70%!» - перечисляет Матвеева.
Позиция защиты Зайцевой не удивила адвоката Геннадия Дронова Сергея Перепелицу.
«Эту схему (перекладывание вины с Зайцевой на Дронова – прим. авт.) они пытались реализовать и в Киевском районном суде. Но эта позиция кардинально отличается от заявлений Алены Зайцевой в суде, что она готова нести любое наказание», - подчеркнул Перепелица.
Однако тех обстоятельств, которые установили во время судебного и досудебного следствия, достаточно, чтобы признать вину Зайцевой в ДТП и назначить ей максимальный срок. И ни одного основания, чтобы пересмотреть приговор и удовлетворить апелляцию, я не вижу, говорит Матвеева.
«Даже суд первой инстанции, признавая раскаянье Зайцевой как одно из смягчающих обстоятельств, не нашел возможности смягчить вердикт, принимая во внимание тяжесть последствий», - отметила Лариса Матвеева
Поскольку Зайцеву защищает дочь экс-судьи Апелляционной суда, то родные потерпевших морально готовы к тому, что возможно этот процесс не будет последним, и им придется добиваться справедливости в Верховном суде.
«Это самая большая трагедия, которая произошла в жизни потерпевших – они похоронили своих детей. И понятно их желание: получить справедливый приговор и максимальное наказание для убийцы их детей. Они готовы идти до конца – им уже нечего терять», - сообщила Лариса Матвеева.
«Если по Зайцевой, то я не даю комментарии, извините», - отказалась общаться с корреспондентом «Комментариев. Харьков» адвокат осужденной Юлия Плетнева.
Напомним, 18 октября 2017 года в 20:45 на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара «японец» врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. В аварии погибли 6 человек, еще 6 получили травмы.
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