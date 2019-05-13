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13.05.2019  19:41   

Женская ревность и удар ножом в живот: кровавая разборка в фастфуде (ФОТО)

Инцидент между дамами произошел на Московском проспекте.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошла 11 мая около 10:30 в ресторане быстрого питания на  Московском проспекте в Харькове.
 
Как выяснили полицейские, между 33-летней женщиной и подозреваемым произошла ссора на почве ревности.
 
В ходе конфликта злоумышленница несколько раз ударила потерпевшую ножом в область живота.
 
В настоящее время женщина находится в больнице, его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
Принятыми мерами полицейские установили личность правонарушителя и задержали ее.
 
Следователями Московского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ударила ножом, покушение, харьков
 
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