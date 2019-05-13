13.05.2019 19:41

Женская ревность и удар ножом в живот: кровавая разборка в фастфуде (ФОТО)

Инцидент между дамами произошел на Московском проспекте.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошла 11 мая около 10:30 в ресторане быстрого питания на Московском проспекте в Харькове.

Как выяснили полицейские, между 33-летней женщиной и подозреваемым произошла ссора на почве ревности.

В ходе конфликта злоумышленница несколько раз ударила потерпевшую ножом в область живота.

В настоящее время женщина находится в больнице, его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Принятыми мерами полицейские установили личность правонарушителя и задержали ее.

Следователями Московского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.