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14.05.2019  12:41   

Смертельное ДТП на переходе: приговор вынесен

Грузовик сбил насмерть женщину на переходе.


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Чугуевский городской суд Харьковской области вынес приговор водителю грузовика, который сбил женщину на пешеходном переходе. 
 
В ходе расследования выясилось, что 29 января 2018 года мужчина ехал на автомобиле DAF по трассе Киев-Харьков-Должанский.
 
Во время движения по селу Каменная Яруга он не сбросил скорость перед зеброй и сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. 
 
Во время разбирательства обвиняемый не стал отпираться и признал свою вину. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
 
Однако реальное наказание водителю служители Фемиды заменили на трехлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, дтп, харьков, суд
 
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