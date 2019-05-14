14.05.2019 09:22

В частном детсаду детей воспитывали нелегалы

Согласно действующему законодательству Украины, не оформленные должным образом воспитатели, учителя не несут ответственность за детей, которых они воспитывают и обучают.



// kh.dsp.gov.ua

Сотрудники ГУ Гоструда в одном из харьковских частных учреждений дошкольного обучения выявили работников без надлежащего оформления трудовых отношений, которые уже длительное время выполняли работы по развитию, воспитанию и обучению детей.



Согласно действующему законодательству Украины, не оформленные должным образом воспитатели, учителя не несут ответственность за детей, которых они воспитывают и обучают.



Также, в дошкольном учреждении выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства: воспитатели, помощники воспитателей, учителя, уборщица, работник буфета не походили профилактический медицинский осмотр. Помещения и территория находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. По заявлению уборщицы, влажная уборка проводилась один раз в два дня.



Питание детей было организовано с помощью доставки готовых блюд в буфет заведения, где их разогревали. Место приготовления пищи для детей, соответствие транспортного средства, соблюдение условий транспортировки не установлены.



По результатам выявленных нарушений приняты следующие меры:

– информация о нарушении санитарного законодательства направлена в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области;



– информация о несоблюдении законодательства по вопросам образования направлена в Департамент науки и образования Харьковской областной государственной администрации и Департамента образования Харьковского городского совета;



– информация о состоянии соблюдения действующего законодательства администрацией дошкольного учреждения направлена в прокуратуру Харьковской области и Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.



Согласно статье 265 КЗоТ Украины, за каждого неоформленного работника работодателю грозит штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы.