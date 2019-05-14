14.05.2019 09:51

За ночь по Харькову сгорели два автомобиля (ФОТО)

Спасатели ликвидировали 2 пожара легковых автомобилей.



// ГСЧС

14 мая в 2:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Range Rover» 2013 года выпуска, припаркованного во дворе у жилой пятиэтажки на ул. Светлой, 7.

К месту происшествия прибыли спасатели 5-й и 18-й пожарно-спасательных части Московского района Харькова.

На тот момент машина была полностью охвачена огнем. Общая площадь пожара составила 7 кв. м. Его локализовали уже в 2:23 и ликвидирован в 2:42.

Причина возникновения пожара выясняется.





В этот же день в 3:11 спасатели выезжали на пожар в автомобиле «Volkswagen Golf» 1999 года выпуска.

Пожар произошел возле многоэтажного жилого дома по ул. Академика Вавилова, 10.

На момент прибытия спасателей горели моторный отсек и салон автомобиля на площади 2 кв. м.

В 3:25 пожар был локализован, а в 3:49 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника зажигания.