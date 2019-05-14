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14.05.2019  10:31   

Внимание! Полиция разыскивает Маргариту Береговую (ФОТО)

Сотрудники Краснокутского отделения полиции устанавливают местонахождение 16-летней девушки, которая 13 мая ушла в школу и до настоящего времени домой не вернулась.


// Facebook

Последний раз девушку видели 13 мая в 18:00 в селе Любовка Краснокутского района вместе с ее знакомым.

Рост Маргарита 160 см, среднего телосложения, волосы окрашены, рыжие, глаза карие.

Была одета в черные джинсы, зеленую кофту, белые кроссовки.

Имеет порезы на руках, на кисти правой руки - татуировка в виде буквы «Р».

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о Маргарите Береговая, просим сообщить ее в полицию по телефонам: (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354, 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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