14.05.2019 10:31

Внимание! Полиция разыскивает Маргариту Береговую (ФОТО)

Сотрудники Краснокутского отделения полиции устанавливают местонахождение 16-летней девушки, которая 13 мая ушла в школу и до настоящего времени домой не вернулась.



// Facebook

Последний раз девушку видели 13 мая в 18:00 в селе Любовка Краснокутского района вместе с ее знакомым.



Рост Маргарита 160 см, среднего телосложения, волосы окрашены, рыжие, глаза карие.



Была одета в черные джинсы, зеленую кофту, белые кроссовки.



Имеет порезы на руках, на кисти правой руки - татуировка в виде буквы «Р».



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о Маргарите Береговая, просим сообщить ее в полицию по телефонам: (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354, 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.