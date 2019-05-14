В Харькове опять «минировали» аэропорт, вокзал, школу, 11 жилых домов

Некоторое «разнообразие» в модное развлечение внесло псевдо-минирование пожарной части – спасатели смогли работать не выезжая на адрес.
По данным оперативных служб, 13 мая в 16:15 харьковская полиция получила анонимное сообщение о закладке взрывчатки в
- Слободской район, ул. Ромашкина, 1 - Международный аэропорт «Харьков».
- Хлодногорський район, площадь Привокзальная, 1 - «Южный вокзал» - Основянский район, ул. Квиткинська, 25 - Государственная пожарно-спасательная часть № 4.
- Новобаварский район, ул. Екатерининская, 8 - школа № 12.
- Слободской район, ул. Льва Ландау, 12 - дом.
- Киевский район, ул. Липецкая, 146б,-дом.
- Слободской район, ул. Киевская, 22,-дом.
- Слободской район, пер. Рыбасовская, 98-частный дом.
- Основянский район, ул. Гольдберивська, 98,-дом.
- Хлодногорський район, ул. Дмитриевская, 29
- Новобаварский район, ул. Большая Гончаровская, 7,-дом.
- Основ`янський район, Нетеченская набережная, 21
- Новобаварский район, ул. Сущинский, 67 - дом.
- Новобаварский район, ул. Победителей, 8,-дом.
- Новобаварский район, ул. Конева, 10/2.
По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.
Персонал, пассажиры и посетители были эвакуированы.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажн.:
давл.:
ветер: