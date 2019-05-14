Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове опять «минировали» аэропорт, вокзал, школу, 11 жилых домов
14.05.2019  11:20   

В Харькове опять «минировали» аэропорт, вокзал, школу, 11 жилых домов

Некоторое «разнообразие» в модное развлечение внесло псевдо-минирование пожарной части – спасатели смогли работать не выезжая на адрес.


// facebook

По данным оперативных служб, 13 мая в 16:15 харьковская полиция получила анонимное сообщение о закладке взрывчатки в

- Слободской район, ул. Ромашкина, 1 - Международный аэропорт «Харьков».

- Хлодногорський район, площадь Привокзальная, 1 - «Южный вокзал» - Основянский район, ул. Квиткинська, 25 - Государственная пожарно-спасательная часть № 4.

- Новобаварский район, ул. Екатерининская, 8 - школа № 12.

 

- Слободской район, ул. Льва Ландау, 12 - дом.

- Киевский район, ул. Липецкая, 146б,-дом.

- Слободской район, ул. Киевская, 22,-дом.

- Слободской район, пер. Рыбасовская, 98-частный дом.

- Основянский район, ул. Гольдберивська, 98,-дом.

- Хлодногорський район, ул. Дмитриевская, 29

- Новобаварский район, ул. Большая Гончаровская, 7,-дом.

- Основ`янський район, Нетеченская набережная, 21

- Новобаварский район, ул. Сущинский, 67 - дом.

- Новобаварский район, ул. Победителей, 8,-дом.

- Новобаварский район, ул. Конева, 10/2.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

 

Персонал, пассажиры и посетители были эвакуированы.

Источник:   Ежедневная сводка об оперативной обстановке
 Тэги:  минирование, телефон, харьков, спасатели, взрывотехники, полиция, эвакуация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Криминал и происшествия На 23 Августа - оцепление вокруг памятника 06.05 Криминал и происшествия Минирование: копы ищут бомбу в Дафи (ФОТО) 06.05 Криминал и происшествия Телефонные минеры с утра «кошмарят» город: спасатели эвакуируют постояльцев 7 гостиниц
 
 

Видео

Мы — одна Украина. Духовные лидеры разных конфессий призвали украинцев к объединению. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 