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14.05.2019  12:13   

Землю под Харьковом накрыло ковром из гусениц, толщиной в несколько сантиметров (ВИДЕО)

Необычно явление местные жители связывают с нарушением экобаланса.


// facebook

Тысячи гусениц обнаружены под несколькими деревьями в пос.Слобожанский (Змиевской р-н, Харьковская обл.).

По словам очевидцев, гусеницы лезут на дерево, падают с него и снова поднимаются по стволу. В некоторых местах гусениц так много, что они покрывают землю слоем в несколько сантиметров.

Один из пользователей высказал предположение, что в поселке нарушено экологическое равновесие, в результате чего исчезли животные или птицы, которые ранее охотились на гусениц.

Информация проверяется.

Источник:   SQ
 Тэги:  гусеница, баланс, харьков, эко, нарушение
 
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