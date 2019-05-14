14.05.2019 12:13

Землю под Харьковом накрыло ковром из гусениц, толщиной в несколько сантиметров (ВИДЕО)

Необычно явление местные жители связывают с нарушением экобаланса.



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Тысячи гусениц обнаружены под несколькими деревьями в пос.Слобожанский (Змиевской р-н, Харьковская обл.).

По словам очевидцев, гусеницы лезут на дерево, падают с него и снова поднимаются по стволу. В некоторых местах гусениц так много, что они покрывают землю слоем в несколько сантиметров.

Один из пользователей высказал предположение, что в поселке нарушено экологическое равновесие, в результате чего исчезли животные или птицы, которые ранее охотились на гусениц.

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