14.05.2019 12:32

Занятия харьковского Радиотехникума сорвало очередное «псевдоминирование» (ВИДЕО)

В разгар подготовки к ЗНО студентов распустили по домам – их место заняли оцепление полиции и взрывотехники



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Сообщение о закладке взрывчатки в Харьковском радиотехническом колледже на улице Сумской поступило в полицию 14 мая около 10:30.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Людей эвакуируют. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.