Занятия харьковского Радиотехникума сорвало очередное «псевдоминирование» (ВИДЕО)

В разгар подготовки к ЗНО студентов распустили по домам – их место заняли оцепление полиции и взрывотехники
Сообщение о закладке взрывчатки в Харьковском радиотехническом колледже на улице Сумской поступило в полицию 14 мая около 10:30.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Людей эвакуируют. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
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