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14.05.2019  12:32   

Занятия харьковского Радиотехникума сорвало очередное «псевдоминирование» (ВИДЕО)

В разгар подготовки к ЗНО студентов распустили по домам – их место заняли оцепление полиции и взрывотехники


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Сообщение о закладке взрывчатки в Харьковском радиотехническом колледже на улице Сумской поступило в полицию 14 мая около 10:30. 

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Людей эвакуируют. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Тэги:  минирование, колледж, харьков, взрывотехник, сумская
 
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