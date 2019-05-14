14.05.2019 13:19

Забрызганный пьяный рецидивист в женский праздник разбил камнем шесть авто: приговор вынесен

Хулиган сможет три года подумать над своим поведением в тюрьме.



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Как сообщает прокуратура приговором Люботинского городского суда области 49-летнего изюмчанина признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева, хулигана приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в ночь с 7 на 8 марта этого года неоднократно судимый мужчина разбил камнями несколько автомобилей, припаркованных возле многоэтажек в Люботине.

Осужденный только в декабре прошлого года освободился из мест лишения свободы после 8 летнего заключения за разбой. Мужчина приехал в Люботин якобы искать работу. Однако трудоустроиться ему не удалось, поэтому он гулял по городу и распивал спиртное. По его словам, именно в это время мимо проезжал автомобиль, который на большой скорости въехал в лужу и испачкал ему одежду.

Как пояснил мужчина, такая ситуация вызвала у него вспышку агрессии. Свою злость он вылил на припаркованные машины в одном из дворов города. Нетрезвый злоумышленник разбивал камнями зеркала и стекла автомобилей. Затем он нашел топор и повредил ней еще несколько машин. В общем вор разбил 6 автомобилей.

Один из пострадавших от действий хулигана вызвал на место происшествия правоохранителей, сразу задержали правонарушителя.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.