14.05.2019 13:30

В пригороде Харькова предотвращена трагедия

Валковский район: сотрудники ГСЧС спасли мужчину и предотвратили взрыв газа в многоквартирном жилом доме



://kharkiv.dsns.gov.ua

13 мая в 19:19 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения от жительницы Валок поступило сообщение о том, что она не может попасть в свою квартиру, по адресу: г. Валки, ул. Музейная, 8. В квартире находился ее сын, который долгое время не выходил на связь и не открывал дверь.

Прибыв на место, спасатели с помощью спасательного снаряжения открыли окно и дверь квартиры, в которой было обнаружено мужчины в бессознательном состоянии.

Во время осмотра квартиры была обнаружена утечка газа из бытовых газовых приборов.

Концентрация газа была достаточно высокой, существовала угроза взрыва.

Оперативными действиями ГСЧС-ников спасено человека и предупреждено взрыв бытового газа.

От дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение потстрадавший отказался.