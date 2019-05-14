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14.05.2019  13:30   

В пригороде Харькова предотвращена трагедия

Валковский район: сотрудники ГСЧС спасли мужчину и предотвратили взрыв газа в многоквартирном жилом доме


://kharkiv.dsns.gov.ua

13 мая в 19:19 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения от жительницы Валок поступило сообщение о том, что она не может попасть в свою квартиру, по адресу: г. Валки, ул. Музейная, 8. В квартире находился ее сын, который долгое время не выходил на связь и не открывал дверь.

Прибыв на место, спасатели с помощью спасательного снаряжения открыли окно и дверь квартиры, в которой было обнаружено мужчины в бессознательном состоянии. 

Во время осмотра квартиры была обнаружена утечка газа из бытовых газовых приборов. 

Концентрация газа была достаточно высокой, существовала угроза взрыва. 

Оперативными действиями ГСЧС-ников спасено человека и предупреждено взрыв бытового газа. 

От дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение потстрадавший отказался.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  газ, взрыв, харьков, пригород, валки, предотвращение
 
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