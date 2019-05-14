Из арендованного пруда украли рыбу

На Харьковщине задержали двух злоумышленников за кражу рыбы.
Во время проведения профилактических мероприятий «Нерест» сотрудники Барвенковского отделения полиции задержали 45 и 33-летних местных жителей, совершивших кражу рыбы из пруда, находившегося в аренде.
В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли около 90 килограммов рыбы, среди которых карась, карп и щука.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
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