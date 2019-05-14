14.05.2019 14:05

Из арендованного пруда украли рыбу

На Харьковщине задержали двух злоумышленников за кражу рыбы.



// Нацполиция

Во время проведения профилактических мероприятий «Нерест» сотрудники Барвенковского отделения полиции задержали 45 и 33-летних местных жителей, совершивших кражу рыбы из пруда, находившегося в аренде.



В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли около 90 килограммов рыбы, среди которых карась, карп и щука.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.