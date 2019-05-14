14.05.2019 14:49

Минирование: в Харьковском техникуме бомб не обнаружено (ФОТО)

Информация о минировании оказалась ложной.



hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, информация о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской поступило в полицию 14 мая около 10:30.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 7180 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 900 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.