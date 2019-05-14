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14.05.2019  14:49   

Минирование: в Харьковском техникуме бомб не обнаружено (ФОТО)

Информация о минировании оказалась ложной.


hk.npu.gov.ua
Как собщает ГУ Нацполиции, информация о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской поступило в полицию 14 мая около 10:30.
 
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
 
В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 7180 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 900 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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