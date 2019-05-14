14.05.2019 15:19

Мужчина, угнавший из гаража Nissan, просто... хотел покататься (ФОТО)

Преступник, вернувший сам автомобиль, за эту шалость может сесть на три года.



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции, с заявлением к сотрудникам полиции обратился 20-летний житель поселка Андреевка и сообщил, что в ночь с 11 на 12 мая неизвестные завладели его автомобилем «Nissan», который находился в гараже частного дома.

Разоблачили злоумышленника участковые и группа реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела полиции.

Им оказался 26-летний житель поселка Донец.

Мужчина объяснил, что приехал в соседний поселок отдохнуть. В гараже одного из домов он увидел автомобиль с ключами в замке зажигания. Пользуясь случаем, злоумышленник сел за руль и поехал кататься. Через некоторое время вернулся и был уличен сотрудниками полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.