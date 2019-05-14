В старом центре Харькова произошло тройное ДТП

Авария произошла 14 мая около 12:30 на ул. Богдана Хмельницкого, 25.
Участниками происшествия стали автомобили Toyota, Skoda и Suzuki.
По предварительным данным, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: