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14.05.2019  15:38   

В старом центре Харькова произошло тройное ДТП

Авария произошла 14 мая около 12:30 на ул. Богдана Хмельницкого, 25.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Toyota, Skoda и Suzuki.

По предварительным данным, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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