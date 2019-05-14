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14.05.2019  16:19   

Конец воровской шайки: преступников поймали с поличным на ХТЗ (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала группу рецидивистов, причастных к совершению 18 краж на территории города Харькова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленниками оказались неоднократно ранее судимые, наркозависимые 37, 38 и 39-летние жители Харькова и области.
 
13 мая воры проникли в квартиру, расположенной на улице Библика. С дома злоумышленники похитили деньги и изделия из золота. Сразу после совершения преступления они были задержаны оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
 
В ходе досмотра вещей задержанных лиц работники полиции обнаружили и изъяли приборы для взлома секрета замка, «отмычки», деньги и другие имущественные ценности.
 
Работники уголовного розыска документировали преступную деятельность указанной группы с начала 2019 года. За время проведения оперативных мероприятий полицией установлена ​​причастность злоумышленников к совершению 18 фактов краж на территории Харькова.
 
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
 
В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и сообщения о подозрении. Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, банда, харьков
 
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