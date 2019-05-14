14.05.2019 17:19

Детский рюкзак сгубил столичного воришку в бегах (ФОТО, ВИДЕО)

Гастролер вне закона на Холодной горе крал с напарником из машины и был задержан копами.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, один из злоумышленников находился в розыске за совершение имущественного преступления на территории Киева.

13 мая в Холодногорского отдела полиции поступила информация о том, что на улице Большой Панасовский неизвестные разбили стекло в автомобиле и украли детский рюкзак.

Принятыми мерами сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 36-летний харьковчанин. Его напарником был 35-летний гражданин, который, вероятно, наблюдал за ситуацией вокруг во время совершения правонарушения.

Как установили полицейские, внимание правонарушителя привлек автомобиль, находившийся на остановке транспорта. Мужчина разбил стекло иномарки и похитил оттуда рюкзак. После этого он со своим знакомым покинули место совершения преступления и сели в трамвай, который двигался в направлении железнодорожного вокзала.

Однако убежать им помешали полицейские. Факт преступления документировала следственно-оперативная группа Холодногирського отдела полиции.

Вещественные доказательства изъяты.

Установлено, что оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время работники полиции проверяют причастность правонарушителей к совершению аналогичных преступлений.

Следователями Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 36-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Его 35-летний товарищ на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда столицы задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.