Главная Новости Криминал и происшествия Детский рюкзак сгубил столичного воришку в бегах (ФОТО, ВИДЕО)
14.05.2019  17:19   

Детский рюкзак сгубил столичного воришку в бегах (ФОТО, ВИДЕО)

Гастролер вне закона на Холодной горе крал с напарником из машины и был задержан копами.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, один из злоумышленников находился в розыске за совершение имущественного преступления на территории Киева.
 
13 мая в Холодногорского отдела полиции поступила информация о том, что на улице Большой Панасовский неизвестные разбили стекло в автомобиле и украли детский рюкзак.
 
Принятыми мерами сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП  задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 36-летний харьковчанин. Его напарником был 35-летний гражданин, который, вероятно, наблюдал за ситуацией вокруг во время совершения правонарушения.
 
Как установили полицейские, внимание правонарушителя привлек автомобиль, находившийся на остановке транспорта. Мужчина разбил стекло иномарки и похитил оттуда рюкзак. После этого он со своим знакомым покинули место совершения преступления и сели в трамвай, который двигался в направлении железнодорожного вокзала.
 
Однако убежать им помешали полицейские. Факт преступления документировала следственно-оперативная группа Холодногирського отдела полиции.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Установлено, что оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
 
В настоящее время работники полиции проверяют причастность правонарушителей к совершению аналогичных преступлений.
 
Следователями Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 36-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Его 35-летний товарищ на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда столицы задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, крал из машин, харьков
 
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