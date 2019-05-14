14.05.2019 18:49

Полицейские вырвали пистолет на АЗС (ВИДЕО)

В соцсети выложено видео с инцидентом.



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Как видно на видео, опубликованном в соцсетях, экипаж заправил автомобиль, после чего тронулся с места. В итоге из заправочной колонки был вырван пистолет. Видео обрывается на момент, когда вернувшиеся полицейские осматривают оставшийся шланг.

По данным Police Control Ukraine, правоохранители не заплатили автозаправочной станции за ущерб и скрылись. Сотрудники АЗС вызвали второй экипаж копов, который разыскал своих коллег и заставил оплатить поломку. В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, что по данному факту инициировано служебное расследование.