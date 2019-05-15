15.05.2019 12:19

Мужчина, защищаясь, убил нападавшего: приговор вынесен

Уроженец Донецкой области выплатит матери погибшего более 300 тысяч гривен



ua-news.liga.net

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор гражданину, который зарезал нападавшего на него мужчину.

13 апреля 2017 года в кафе "Лас-Вегас" произошел конфликт между двумя посетителями. Чтобы выяснить отношения, мужчины вышли на улицу. Там потерпевший нанес уроженцу Донецкой области несколько ударов, а затем стал его преследовать. Тогда подсудимый достал нож и ударил оппонента в область левой ключицы. От полученного ранения жертва скончалась в больнице.

Во время разбирательства обвиняемый не признал своей вины. По словам мужчины, он дрался с нападавшим, но не убивал его. Следы крови на одежде фигурант объяснил разбитым носом потерпевшего. Свидетели подтвердили информацию о конфликте в кафе и о том, что спорщики вышли из помещения вместе, но самого момента убийства никто не видел.

Суд признал гражданина виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны, и приговорил к двум годам лишения свободы. В срок отбытия наказания мужчине засчитали время пребывания в СИЗО, поэтому он был освобожден из зала суда. Кроме того, ему предстоит заплатить матери погибшего 313 тысяч гривен. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.