Главная Новости Криминал и происшествия Мошенники по схеме «Ваш родственник в полиции» снова прошлись по накоплениям пенсионеров
15.05.2019  10:21   

Мошенники по схеме «Ваш родственник в полиции» снова прошлись по накоплениям пенсионеров

За сутки двое жителей Балаклее стали жертвами мошенников. Пенсионеры отдали мошенникам за «спасение родственника от тюрьмы» 38 тысяч гривен.


// Facebook

12 мая неизвестный мужчина постучал в двери 76-летней жительницы города Балаклея. Злоумышленник сообщил, что ее племяннику грозит большой тюремный срок, однако эту «проблему» можно решить. Пенсионерка согласилась и  отдала незнакомцу все сбережения - 20 тысяч гривен.

В этот же день по этой схеме 83-летний дедушка, пытаясь спасти родственника, отдал мошеннику 18 тысяч гривен.

Следующей жертвой злоумышленник избрал 91-летнего мужчину. Но пенсионер не растерялся, задал несколько ключевых вопросов незнакомцу и понял, что из него пытаются выманить деньги. После непродолжительного разговора мужчина закрыл дверь за незваным гостем и позвонил в полицию.

Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 Криминал и происшествия Хозяин автомойки заплатит по суду полмиллиона долга 13.05 Криминал и происшествия Элеватор, стоящий 200 миллионов, вернули в госсобственность (ФОТО) 11.05 Криминал и происшествия Мнимая фермерша за три года так и не создала хозяйство на землях стоимостью в 6 млн. гривен
 
 

Видео

Вадим Рабинович: за национализацию «ПриватБанка» Порошенко и Гонтарева должны платить из своего кармана. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 