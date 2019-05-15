15.05.2019 10:21

Мошенники по схеме «Ваш родственник в полиции» снова прошлись по накоплениям пенсионеров

За сутки двое жителей Балаклее стали жертвами мошенников. Пенсионеры отдали мошенникам за «спасение родственника от тюрьмы» 38 тысяч гривен.



// Facebook

12 мая неизвестный мужчина постучал в двери 76-летней жительницы города Балаклея. Злоумышленник сообщил, что ее племяннику грозит большой тюремный срок, однако эту «проблему» можно решить. Пенсионерка согласилась и отдала незнакомцу все сбережения - 20 тысяч гривен.



В этот же день по этой схеме 83-летний дедушка, пытаясь спасти родственника, отдал мошеннику 18 тысяч гривен.



Следующей жертвой злоумышленник избрал 91-летнего мужчину. Но пенсионер не растерялся, задал несколько ключевых вопросов незнакомцу и понял, что из него пытаются выманить деньги. После непродолжительного разговора мужчина закрыл дверь за незваным гостем и позвонил в полицию.



Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.