Возле Лоска сильно побились иномарки

Авария произошла 14 мая около 23:30 на трассе Е-105 (недалеко авторынка "Лоск").
Участниками происшествия стали автомобили Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Volkswagen.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
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