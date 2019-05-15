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15.05.2019  10:29   

Возле Лоска сильно побились иномарки

Авария произошла 14 мая около 23:30 на трассе Е-105 (недалеко авторынка "Лоск").


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Volkswagen.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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