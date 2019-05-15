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15.05.2019  10:33   

ДТП на Алексеевке: Lexus врезался в столб

Пострадавших на месте происшествия не оказалось.


// Патрульная полиция

Авария произошла около половины шестого утра 15 мая в районе дома 34 по улице Людвига Свободы.

Как сообщили в Патрульной полиции, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и совершил наезд на столб и бордюрный камень.

Когда правоохранители прибыли на место аварии, водителя в не было.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области для установления личности водителя.

Тэги:  дтп, харьков
 
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