ДТП на Алексеевке: Lexus врезался в столб

Пострадавших на месте происшествия не оказалось.
Авария произошла около половины шестого утра 15 мая в районе дома 34 по улице Людвига Свободы.
Как сообщили в Патрульной полиции, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и совершил наезд на столб и бордюрный камень.
Когда правоохранители прибыли на место аварии, водителя в не было.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области для установления личности водителя.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: