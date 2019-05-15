15.05.2019 11:55

Полиция пресекла деятельность псевдореабилитационного центра для зависимых (ФОТО)

Под видом лечения с родственников наркозависимых выкачивали средства



://hk.npu.gov.ua

В заведении принудительно содержалось 15 наркозависимых граждан. Установлено, что «центр» вообще не придавал никакого лечения. Больных силой заставляли принимать неизвестные лекарственные препараты с применением к ним физического воздействия.

Следственные действия проводились сотрудниками управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками следственного отдела Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6, с привлечением спецподразделения «КОРД» ГУНП в Харьковской области рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес жители Харькова, которые обманом заманивали к «центру» наркозависимых граждан. Стоимость лечения определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от 8000 до 15000 гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Злоумышленники обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. По результатам проверки установлено, что «центр» не имел штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения.

После получения денежных средств за лечение, организаторы размещали пациентов в арендованном частном доме на территории Харьковского района, окна которого были оборудованы металлическими решетками

Больных принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Они не имели возможности свободно выходить из помещения, пользоваться мобильными устройствами. За малейшие проступки пациентов удерживали в закрытом помещении, связанными, которые в данном состоянии могли находиться до 2-х суток.

В ходе проведения обыска заведения было обнаружено и изъято 15 блистеров лекарственных средств

В ходе обыска в домоволодиннидиректора данного «центра» обнаружено и изъято спецсредства (наручники), пистолет «Форт», патроны к нему, банковские карты, мобильные телефоны, блокноты с бухгалтерскими записями и лекарственные препараты.

Следственные действия продолжаются.