15.05.2019 12:21

Харьковский пограничник подозревается в систематическом взяточничестве (ФОТО)

Следователи теруправления Государственного бюро расследований при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили схему, по которой пограничник из Харькова получал неправомерную выгоду.



ФОТО: dbr.gov.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, при оперативном сопровождения управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, во процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона и при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили схему, по которой пограничник из Харькова получал неправомерную выгоду.

В ходе досудебного расследования установлено, что инспектор пограничного контроля 1 категории отделения инспекторов пограничной службы «Чугуновка» отдела пограничной службы «Ольховатка» наладил схему систематического получения неправомерной денежного вознаграждения от граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории.

Деньги инспектор требовал и получал за внесение в ведомственной базы данных ложных сведений о пересечении государственной границы Украины, без фактического пересечения.

Благодаря этому жители указанных территорий получали социальные выплаты и пенсионное обеспечение.

Правоохранители задокументировали получение неправомерной выгоды в более 150 000 гривен.

14 мая 2019 пограничнику сообщено о подозрении в соответствии ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.