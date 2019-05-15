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15.05.2019  13:56   

Минирование: полиция ищет бомбу в колледже (ВИДЕО, Обновлено)

Полиция проверяет информацию о заминировании учебного заведения в Харькове.


radiosvoboda.org

В соцсети появилось видео с места минирования - колледжа на Сумской. 

Напомним, что, по информации ГУ Нацполиции, сообщение о закладке взрывчатки в колледже, расположенном на улице Сумской, поступило 15 мая около 10:30.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проведена эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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