Минирование: полиция ищет бомбу в колледже (ВИДЕО, Обновлено)

Полиция проверяет информацию о заминировании учебного заведения в Харькове.
В соцсети появилось видео с места минирования - колледжа на Сумской.
Напомним, что, по информации ГУ Нацполиции, сообщение о закладке взрывчатки в колледже, расположенном на улице Сумской, поступило 15 мая около 10:30.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проведена эвакуация граждан.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: