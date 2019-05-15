15.05.2019 15:19

Хозяин автомойки заплатит по суду полмиллиона долга

Хитрый делец за десять лет не оформлял землю под автомойкой и не платил за нее.



focus.ua

Харьковская местная прокуратура № 1 обратилась в Ленинский районный суд г.. Харькова с иском о взыскании средств за пользование землей под недвижимостью с владельца автомойки.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в 2007 году здание автомойки приобрел харьковчанин.

Однако при более 10 лет человек не принял никаких мер по оформлению прав на земельный участок под зданием. Поэтому средства за пользование участком в местный бюджет не поступали. Только за последние 2 года горбюджет недополучил более 500 тыс. грн.

Сейчас по иску прокуратуры районным судом открыто производство по делу.