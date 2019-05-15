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15.05.2019  15:19   

Хозяин автомойки заплатит по суду полмиллиона долга

Хитрый делец за десять лет не оформлял землю под автомойкой и не платил за нее.


focus.ua
Харьковская местная прокуратура № 1 обратилась в Ленинский районный суд г.. Харькова с иском о взыскании средств за пользование землей под недвижимостью с владельца автомойки.
 
Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в 2007 году здание автомойки приобрел харьковчанин.
 
Однако при более 10 лет человек не принял никаких мер по оформлению прав на земельный участок под зданием. Поэтому средства за пользование участком в местный бюджет не поступали. Только за последние 2 года горбюджет недополучил более 500 тыс. грн.
 
Сейчас по иску прокуратуры районным судом открыто производство по делу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, долг, харьков
 
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