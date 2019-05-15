Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова - пробка: авто-леди устроили аварию возле скандальной палатки
15.05.2019  15:40   

В центре Харькова - пробка: авто-леди устроили аварию возле скандальной палатки

В результате дорожно-транспортного происшествия затруднено движение на перекрестке возле площади.


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15 мая, около 13:30 на перекрестке улиц Сумской и Свободы, непосредственно перед светофорными объектами, произошло столкновение легковых автомобилей «Тойота» и «Фольксваген».

В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения и перегородили половину проезжей части улицы Сумской.

Женщины-водители обоих автомобилей не пострадали. В автомобиле «Тойота» также присутствовала ребенок, он не пострадал.

В это время движение в районе перекрестка значительно затруднен. Водители ждут приезда патрульных полицейских.

Источник:   Депо.Харьков
 Тэги:  пробка, палатка, харьков, центр, скандал, дтп
 
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