15.05.2019 15:40

В центре Харькова - пробка: авто-леди устроили аварию возле скандальной палатки

В результате дорожно-транспортного происшествия затруднено движение на перекрестке возле площади.



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15 мая, около 13:30 на перекрестке улиц Сумской и Свободы, непосредственно перед светофорными объектами, произошло столкновение легковых автомобилей «Тойота» и «Фольксваген».

В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения и перегородили половину проезжей части улицы Сумской.

Женщины-водители обоих автомобилей не пострадали. В автомобиле «Тойота» также присутствовала ребенок, он не пострадал.

В это время движение в районе перекрестка значительно затруднен. Водители ждут приезда патрульных полицейских.