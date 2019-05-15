В центре Харькова - пробка: авто-леди устроили аварию возле скандальной палатки

В результате дорожно-транспортного происшествия затруднено движение на перекрестке возле площади.
15 мая, около 13:30 на перекрестке улиц Сумской и Свободы, непосредственно перед светофорными объектами, произошло столкновение легковых автомобилей «Тойота» и «Фольксваген».
В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения и перегородили половину проезжей части улицы Сумской.
Женщины-водители обоих автомобилей не пострадали. В автомобиле «Тойота» также присутствовала ребенок, он не пострадал.
В это время движение в районе перекрестка значительно затруднен. Водители ждут приезда патрульных полицейских.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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