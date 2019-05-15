15.05.2019 15:59

Тройное ДТП возле Мавзолея: пассажира заклинило в машине (ФОТО)

Авария произошла сегодня днем в районе дома 45 по улице Гвардейцев-Широнинцев.



// Instagram

Участниками ДТП, по информации очевидцев стали три автомобиля: эвакуатор и два автомобиля.

«Эвакуатор выезжал задом из двора, не вписался в поворот и зацепил две машины», – говорится в комментарии к фото, размещенному в соцсетях.



На месте скорая и спасатели.

Свидетели пишут, что оба водителя живы, но в автомобиле Lanos остался пассажир, который, по всей видимости, не может выбраться сам.