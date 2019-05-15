Тройное ДТП возле Мавзолея: пассажира заклинило в машине (ФОТО)

Авария произошла сегодня днем в районе дома 45 по улице Гвардейцев-Широнинцев.
Участниками ДТП, по информации очевидцев стали три автомобиля: эвакуатор и два автомобиля.
«Эвакуатор выезжал задом из двора, не вписался в поворот и зацепил две машины», – говорится в комментарии к фото, размещенному в соцсетях.
На месте скорая и спасатели.
Свидетели пишут, что оба водителя живы, но в автомобиле Lanos остался пассажир, который, по всей видимости, не может выбраться сам.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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