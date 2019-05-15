Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП возле Мавзолея: пассажира заклинило в машине (ФОТО)
15.05.2019  15:59   

Тройное ДТП возле Мавзолея: пассажира заклинило в машине (ФОТО)

Авария произошла сегодня днем в районе дома 45 по улице Гвардейцев-Широнинцев.


// Instagram

Участниками ДТП, по информации очевидцев стали три автомобиля: эвакуатор и два автомобиля.

«Эвакуатор выезжал задом из двора, не вписался в поворот и зацепил две машины», – говорится в комментарии к фото, размещенному в соцсетях.

На месте скорая и спасатели.

Свидетели пишут, что оба водителя живы, но в автомобиле Lanos остался пассажир, который, по всей видимости, не может выбраться сам.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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