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15.05.2019  16:34   

15-летний школьник второй раз за месяц ушел из дома (ФОТО)

Сотрудники Первомайского отдела полиции устанавливают местонахождение 15-летнего Артема Давыдова.


// Нацполиция

Парень 14 мая утром пошел в школу и до настоящего времени не вернулся. Мобильный телефон подросток оставил дома.

Подросток уже уходил из дома 9 мая, правоохранители разыскали его и вернули родителям. Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, семья Артема благополучная, у парня тяга к путешествиям.

Рост Артема 170-175 см, волосы короткие, светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет в безрукавку красного цвета, спортивную кофту с капюшоном серого цвета, синие джинсы, мокасины синего цвета.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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