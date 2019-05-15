15.05.2019 17:01

В радиотехническом колледже взрывчатку не нашли

Информация о минировании колледжа в Харькове не подтвердилась.



// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской поступило в полицию 15 мая.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.



В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 7180 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 800 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

К слову, это учебное заведение «минируют» второй день подряд.