В радиотехническом колледже взрывчатку не нашли

Информация о минировании колледжа в Харькове не подтвердилась.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской поступило в полицию 15 мая.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 7180 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 800 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
К слову, это учебное заведение «минируют» второй день подряд.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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