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15.05.2019  17:01   

В радиотехническом колледже взрывчатку не нашли

Информация о минировании колледжа в Харькове не подтвердилась.


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской поступило в полицию 15 мая.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 7180 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 800 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

К слову, это учебное заведение «минируют» второй день подряд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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