Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова поймали двух закладчиков наркоты (ФОТО)
15.05.2019  19:19   

В центре Харькова поймали двух закладчиков наркоты (ФОТО)

18 и 20-летние жители Харьковщины попали в поле зрения правоохранителей при попытке скрыть пакеты запрещенного вещества.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, копы на улице Чайковской заметили подозрительных граждан.
 
Они вели себя неадекватно, суетились, нервничали и прятали что-то в кармане своей одежды.
 
Во время поверхностного осмотра у них обнаружили 10 полимерных пакетов с веществами растительного и химического происхождения.
 
Еще четыре пакета злоумышленники успели положить в закладки.
 
Задержанных доставили в Киевский отдел полиции. Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на исследование.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркота, закладчики, харьков
 
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