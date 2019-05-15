15.05.2019 19:19

В центре Харькова поймали двух закладчиков наркоты (ФОТО)

18 и 20-летние жители Харьковщины попали в поле зрения правоохранителей при попытке скрыть пакеты запрещенного вещества.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, копы на улице Чайковской заметили подозрительных граждан.

Они вели себя неадекватно, суетились, нервничали и прятали что-то в кармане своей одежды.

Во время поверхностного осмотра у них обнаружили 10 полимерных пакетов с веществами растительного и химического происхождения.

Еще четыре пакета злоумышленники успели положить в закладки.

Задержанных доставили в Киевский отдел полиции. Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.