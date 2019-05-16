ДТП возле Мавзолея: много пострадавших, подробности от полиции (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Московском районе.
15 мая около 14:50 на улице Гвардейцев Широнинцев произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos, Nissan, BMW и MAN.
По предварительным данным, легковые автомобили столкнулись с эвакуатором MAN, который заезжал во дворы многоэтажек с главной дороги.
В результате аварии пострадали четыре человека. 49-летняя женщина – пассажир автомобиля «Daewoo Lanos» – в тяжелом неконтактном состоянии направлена на операцию. Также травмы получили 29 и 40-летние водители автомобилей «Daewoo Lanos» и «Nissan» и 55-летняя женщина-пассажир. Женщину с переломами госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: