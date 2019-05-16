16.05.2019 08:33

ДТП возле Мавзолея: много пострадавших, подробности от полиции (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Московском районе.



// Нацполиция

15 мая около 14:50 на улице Гвардейцев Широнинцев произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos, Nissan, BMW и MAN.



По предварительным данным, легковые автомобили столкнулись с эвакуатором MAN, который заезжал во дворы многоэтажек с главной дороги.



В результате аварии пострадали четыре человека. 49-летняя женщина – пассажир автомобиля «Daewoo Lanos» – в тяжелом неконтактном состоянии направлена ​​на операцию. Также травмы получили 29 и 40-летние водители автомобилей «Daewoo Lanos» и «Nissan» и 55-летняя женщина-пассажир. Женщину с переломами госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.