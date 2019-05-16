Малолетнего путешественника снова вернули домой полицейские

Подростка поставили на учет ювенальной превенции.
15 мая сектором ювенальной превенции Первомайского отдела полиции установлено местонахождение 15-летнего жителя района, который 14 мая в 7:45 пошел в школу и не вернулся домой.
О местонахождении парня правоохранителям сообщили местные жители села Беляевка Первомайского района. Они узнали его по ориентировке в социальных сетях.
Старший инспектор ювенальной полиции Александр Сало вместе с родителями парня отправились в село и нашли его на территории местной школы. Парень объяснил свой уход из дома жаждой приключений.
Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.
С родителями проведена профилактическая беседа. Подростка поставили на учет ювенальной превенции.
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