16.05.2019 10:11

Молодой мужчина погиб в роганском пожаре

Во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 35-летний мужчина.



// ГСЧС

15 мая в 23:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Грицевца, 19а.



На тушение выезжали 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 17 спасателей.

Пожар произошел на кухне: горела мебель на площади около 5 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1983 года рождения.



В 00:07 пожар был локализован и в 00:42 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и причина гибели мужчины устанавливается.