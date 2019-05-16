Главная Новости Криминал и происшествия Молодой мужчина погиб в роганском пожаре
16.05.2019  10:11   

Молодой мужчина погиб в роганском пожаре

Во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 35-летний мужчина.


// ГСЧС

15 мая в 23:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Грицевца, 19а.

На тушение выезжали 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 17 спасателей.

Пожар произошел на кухне: горела мебель на площади около 5 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1983 года рождения.

В 00:07 пожар был локализован и в 00:42 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и причина гибели мужчины устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.05 Общество У харьковского Памятника пожарному на верность народу Украины присягнули новые огнеборцы (ФОТО) 14.05 Криминал и происшествия Пожар на КПП в воинской части под Харьковом 14.05 Криминал и происшествия За ночь по Харькову сгорели два автомобиля (ФОТО)
 
 

Видео

Вадим Рабинович: за национализацию «ПриватБанка» Порошенко и Гонтарева должны платить из своего кармана. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 