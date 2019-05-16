Молодой мужчина погиб в роганском пожаре

Во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 35-летний мужчина.
15 мая в 23:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Грицевца, 19а.
На тушение выезжали 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 17 спасателей.
Пожар произошел на кухне: горела мебель на площади около 5 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1983 года рождения.
В 00:07 пожар был локализован и в 00:42 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и причина гибели мужчины устанавливается.
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Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
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