На границе с Россией поймали курьера с 600 граммами героина (ВИДЕО)

Пограничники ликвидировали канал контрабанды героина и задержали трех основных участников группы - граждан Украины.
По данным ГПСУ, 12 мая на границе с Россией в пункте пропуска «Пески» в Харьковской области пограничники задержали курьера, который переместил около 600 граммов героина из России в Украину.
15 мая в Одессе задержали заказчика, который является организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя.
Задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и в их квартирах обнаружили расфасованные на дозы наркотические средства – героин и метадон, а также три единицы огнестрельного оружия.
Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
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