Главная Новости Криминал и происшествия На границе с Россией поймали курьера с 600 граммами героина (ВИДЕО)
16.05.2019  10:20   

На границе с Россией поймали курьера с 600 граммами героина (ВИДЕО)

Пограничники ликвидировали канал контрабанды героина и задержали трех основных участников группы - граждан Украины.


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По данным ГПСУ, 12 мая на границе с Россией в пункте пропуска «Пески» в Харьковской области пограничники задержали курьера, который переместил около 600 граммов героина из России в Украину.

15 мая в Одессе задержали заказчика, который является организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя.

Задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и в их квартирах обнаружили расфасованные на дозы наркотические средства – героин и метадон, а также три единицы огнестрельного оружия.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  героин, курьер, харьков, погранотряд, пески, банда
 
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