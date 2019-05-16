16.05.2019 10:20

На границе с Россией поймали курьера с 600 граммами героина (ВИДЕО)

Пограничники ликвидировали канал контрабанды героина и задержали трех основных участников группы - граждан Украины.



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По данным ГПСУ, 12 мая на границе с Россией в пункте пропуска «Пески» в Харьковской области пограничники задержали курьера, который переместил около 600 граммов героина из России в Украину.

15 мая в Одессе задержали заказчика, который является организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя.

Задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и в их квартирах обнаружили расфасованные на дозы наркотические средства – героин и метадон, а также три единицы огнестрельного оружия.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.