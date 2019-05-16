Легенде советского автопрома забор не дал продолжить вояж по Салтовке

Автомобиль ВАЗ врезался в уличное ограждение и снес несколько его секций.
По словам очевидцев, авария произошла вечером 15 мая на улице Героев Труда, недалеко от ТРЦ «Караван».
Официальная информация уточняется.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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