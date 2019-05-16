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16.05.2019  10:45   

Легенде советского автопрома забор не дал продолжить вояж по Салтовке

Автомобиль ВАЗ врезался в уличное ограждение и снес несколько его секций.


// facebook

По словам очевидцев, авария произошла вечером 15 мая на улице Героев Труда, недалеко от ТРЦ «Караван».

Официальная информация уточняется.

Источник:   SQ
 Тэги:  ваз, ограждение, харьков, салтовка, дтп, сети
 
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