Средь бела дня в квартиру харьковчанина ворвался грабитель с ножом

Злоумышленником оказался 29-летний нигде не работающий местный житель.
Информация о разбойном нападении в одной из квартир многоэтажки по проспекту Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 11 мая в 11:30.
По словам 30-летнего потерпевшего, в квартиру по месту его проживания проник малоизвестный гражданин. Злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в лицо хозяину дома, после чего под угрозой применения ножа завладел деньгами в сумме 700 гривен, мобильным телефоном и скрылся.
На поиски правонарушителя был ориентирован личный состав отдела криминальной полиции Московского отдела полиции. Через несколько часов оперативники установили и задержали человека, причастного к совершению преступления.
Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время 29-летнему харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде ареста.
Досудебное расследование продолжается.
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