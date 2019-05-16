Главная Новости Криминал и происшествия Неудачно заправились: на днях харьковские патрульные оторвали «на память» пистолет от бензоколонки (ВИДЕО)
16.05.2019  11:11   

Неудачно заправились: на днях харьковские патрульные оторвали «на память» пистолет от бензоколонки (ВИДЕО)

Отмечается, что на АЗС вызвали второй экипаж патрульных, который нашел коллег-нарушителей.


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В Харькове патрульные полицейские отъезжая от заправки случайно оторвали на АЗС заправочный пистолет.

Об этом сообщает Police Control Ukraine .

Инцидент произошел в ночь на 13 мая на одной из АЗС города.

«Патрульные полицейские заправили служебное авто и, уезжая, оторвали заправочный пистолет. После инцидента они не пожелали оплатить нанесенный АЗС ущерб и уехали с места происшествия», - говорится в сообщении.

При этом на видео этого не видно. На кадрах показано, что полицейские сразу вернулись на заправку.

Отмечается, что на АЗС вызвали второй экипаж патрульных, который нашел коллег-нарушителейкоторый отыскал горе-патрульных. 

и заставил их привезти деньги за вырванный заправочный пистолет.

При этом оформление ДТП не проводилось.

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, что по данному факту руководство Управления назначило служебное расследование.

Напомним, за последние четыре года полицейские разбили 1,3 тысячи служебных автомобилей.

 

Тэги:  заправка, пистолет, харьков, патрульные, нарушители, наряд
 
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