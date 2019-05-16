Неудачно заправились: на днях харьковские патрульные оторвали «на память» пистолет от бензоколонки (ВИДЕО)

Отмечается, что на АЗС вызвали второй экипаж патрульных, который нашел коллег-нарушителей.
В Харькове патрульные полицейские отъезжая от заправки случайно оторвали на АЗС заправочный пистолет.
Об этом сообщает Police Control Ukraine .
Инцидент произошел в ночь на 13 мая на одной из АЗС города.
«Патрульные полицейские заправили служебное авто и, уезжая, оторвали заправочный пистолет. После инцидента они не пожелали оплатить нанесенный АЗС ущерб и уехали с места происшествия», - говорится в сообщении.
При этом на видео этого не видно. На кадрах показано, что полицейские сразу вернулись на заправку.
Отмечается, что на АЗС вызвали второй экипаж патрульных, который нашел коллег-нарушителей, который отыскал горе-патрульных.
и заставил их привезти деньги за вырванный заправочный пистолет.
При этом оформление ДТП не проводилось.
В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области сообщили, что по данному факту руководство Управления назначило служебное расследование.
Напомним, за последние четыре года полицейские разбили 1,3 тысячи служебных автомобилей.
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