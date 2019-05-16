Вслед за Зайцевой Дронов и его адвокаты активировали деятельность после оглашения приговора

Виновница смертельного ДТП считает, что приговор был слишком суров и требует условный срок – а Дронов с адвокатами обжаловал постановление следователя о закрытии производства против экспертов
Об этом адвокат Перепелица сообщил на своей странице в Facebook.
По его данным, сегодня, 16 мая, состоялось судебное заседание по поводу обжалования постановления следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов ХНИИСЭ им. Бокариуса.
«На судебное заседание следователь не явился, материалы уголовного производства не предоставил», - написал адвокат.
Как сообщалось ранее, Перепелица через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса. Однако полиция уже закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.
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