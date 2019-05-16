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16.05.2019  13:19   

Рецидивист изнасиловал девушку в лифте

Полицейские поймали преступника.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 мая с заявлением в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный мужчина зашел вместе с ней в лифт дома, где ударил и совершил сексуальное насилие.   
 
Начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Юрченко рассказал, что в ходе проведения мероприятий оперативники задержали ранее неоднократно судимого 46-летнего мужчины, жителя города Песочин.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) и ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в Харьковском следственном изоляторе. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
 
Ранее подобное преступление произошло в марте 2016 и феврале 2019 года.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, лифт, харьков
 
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