16.05.2019 13:33

В харьковский супермаркет не пустили плановую проверку – контролирующие органы призвали харьковчан к осторожности в покупках

Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области обращает внимание потребителей относительно более внимательного подхода при выборе для приобретения непродовольственных товаров, реализуемых маркете «РОСТ» на Плехановской



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Отделом рыночного и метрологического надзора Управления защиты потребителей Главного управления, согласно секторального плана государственного рыночного надзора проводятся плановые проверки характеристик продукции у распространителей такой продукции.

В ходе проведения проверок субъектов хозяйствования (распространителей), которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на арендованных площадях супермаркета РОСТ по адресу г. Харьков, ул. Плехановская, 135/139, создают препятствия должностным лицам органа рыночного надзора, а именно допускают их к проведению проверок и не предоставляют им предусмотренной законодательством информации, чем нарушают требования Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции».

«Вышеупомянутые действия могут привести к нанесению вреда потребителям, а именно реализуя опасные товары, использование которых в свою очередь может привести к получению повреждений, а в некоторых случаях и смерти людей.

В действиях таких субъектов хозяйствования могут просматриваться также признаки совершения уголовного преступления, а именно умышленное введение в обращение и распространение опасной продукции» - предупредили харьковчан на официальной странице Держпродспоживслужбы в Харьковской области.