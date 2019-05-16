16.05.2019 13:49

Семейная банда наркодельцов предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении межрегиональной группы наркодельцов.



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Прокуратура области направила в Дзержинский районный суд г.. Харькова обвинительный акт в отношении группы наркодельцов.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, незаконный бизнес организовала 42-летняя жительница Запорожья. К противоправной деятельности она привлекла своего 43-летнего сожителя, а также 24-летнюю дочь. Кроме того, участие в незаконном бизнесе принимали еще трое мужчин в возрасте от 27 до 44 лет.

Сообщники, разработали схему по дистанционному сбыта метадона и димедрола на территории Харькова. Закупкой накропрепаратив занималась сама организатор и ее сожитель. «Товар» хранили и фасовали в арендованном доме в Запорожье, в Харьков фасованные наркотики привозили уже на продажу. Также сбыт наркотических средств осуществлялся и на территории других регионов страны.

Среди «обязанностей» других членов преступной группы были фасовки, прием заказов от клиентов через мобильные приложения, а также непосредственный сбыт путем осуществления «закладок». Деньги за товар наркодельцы получали на банковские карточки. Для конспирации счета открывали на подставных лиц.

Группа действовала по крайней мере 10 месяцев 2017-2018 гг. Досудебным расследованием установлены 34 эпизода преступной деятельности.

Следствие выяснило также, что жертвой злоумышленников стала их общая знакомая - 24-летняя женщина цыганской национальности, которая имела на иждивении малолетних сына и дочь. Женщина не имела жилья и средств к существованию. Участники преступной группы оказали подруге с детьми убежище, помогали кормить малых и покупать необходимые средства гигиене. Однако впоследствии сказали, что она должна отработать «долг» за проживание и питание. Таким образом, используя ее уязвимое состояние, втянули к незаконному бизнесу. Сначала ее заставляли только фасовать наркотики, а вскоре - заниматься их сбытом. Чтобы женщина не убежала во время очередного «задача», у нее забирали одного из детей.

Сейчас организатору преступной группы, ее сожителю и еще двум сообщникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 УК Украины (вербовка человека с целью эксплуатации в форме вовлечения в преступную деятельность с использованием уязвимого состояния лица, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических и сильнодействующих наркотических средств, совершенные организованной группой). Дочь организатора обвиняют в аналогичных наркопреступлениях. Еще один участник группы, участвовал лишь в отдельных эпизодах преступной деятельности, отвечать за содеянное в соответствии с ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотического и сильнодействующего лекарственного средства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).