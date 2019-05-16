16.05.2019 14:06

В полночь в своем подвале мужчина нашел труп

42-летний харьковчанин повесился на шнурках.



// ОТВ

В ночь на 15 мая в Холодногорский отдел обратился местный житель. Он собщил, что 14 мая около 23:55 в подвале своего домовладения обнаружил тело знакомого – 42-летнего харьковчанина.

По словам заявителя, его знакомый покончил жизнь самоубийством через повешение.

Остоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Тело погибшего направлено в морг, родственники устанавливаются.