В полночь в своем подвале мужчина нашел труп

42-летний харьковчанин повесился на шнурках.
В ночь на 15 мая в Холодногорский отдел обратился местный житель. Он собщил, что 14 мая около 23:55 в подвале своего домовладения обнаружил тело знакомого – 42-летнего харьковчанина.
По словам заявителя, его знакомый покончил жизнь самоубийством через повешение.
Остоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Тело погибшего направлено в морг, родственники устанавливаются.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: