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16.05.2019  14:06   

В полночь в своем подвале мужчина нашел труп

42-летний харьковчанин повесился на шнурках.


// ОТВ

В ночь на 15 мая в Холодногорский отдел обратился местный житель. Он собщил, что 14 мая около 23:55 в подвале своего домовладения обнаружил тело знакомого – 42-летнего харьковчанина.

По словам заявителя, его знакомый покончил жизнь самоубийством через повешение.

Остоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Тело погибшего направлено в морг, родственники устанавливаются.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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