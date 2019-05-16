Рыбак с запрещенной сеткой отдохнул на 27 тысяч гривен (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 47 кг рыбы.
15 мая на Краснооскольском водохранилище, вблизи базы отдыха «Орленок», что в Боровском районе, Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил грубое нарушение правил рыболовства.
Около десяти часов вичера инспекторы обнаружили двух нарушителей, которые осуществляли лов рыбы четырьмя лесковыми сетками.
Их улов общим весом 47 кг состоял из: 15 судаков, 88 лещей, 5 окуней, 1 линя, 132 густеры и 8 серебряных карасей. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 27 659 грн.
На нарушителей оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Госрыбагентство напоминает, что с 1 апреля по 10 июня на Харьковщине установлен нерестовый весенне-летний запрет. В этот период разрешается любительское и спортивное рыболовство до 3 кг рыбы на одного человека, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах. Суточная норма вылова на одного человека составляет 3 кг.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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