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16.05.2019  15:49   

Девочка-шатенка сбежала из дома погулять в Харькове (ФОТО)

Полиция отыскала путешественницу на Основе.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 мая в 21:09 в районную полицию обратилась жительница поселка Краснокутск.
 
Женщина сообщила, что ее приемный ребенок около 16:00 ушла из школы и домой не вернулась.
 
В результате проведения поисковых мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Краснокутского отделения полиции совместно с инспектором кинологического центра 16 мая установили место нахождения несовершеннолетней в Основянском районе Харькова.
 
Как выяснилось, все это время девушка гуляла по улицам города, ночевала, где придется. Конфликтов дома не было.
 
Никаких противоправных действий в отношении 16-летней девушки совершено не было.
 
Работники полиции провели профилактическую беседу с беглянкой, относительно ее родственников составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков, краснокутск
 
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