16.05.2019 15:49

Девочка-шатенка сбежала из дома погулять в Харькове (ФОТО)

Полиция отыскала путешественницу на Основе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 мая в 21:09 в районную полицию обратилась жительница поселка Краснокутск.

Женщина сообщила , что ее приемный ребенок около 16:00 ушла из школы и домой не вернулась.

В результате проведения поисковых мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Краснокутского отделения полиции совместно с инспектором кинологического центра 16 мая установили место нахождения несовершеннолетней в Основянском районе Харькова.

Как выяснилось, все это время девушка гуляла по улицам города, ночевала, где придется. Конфликтов дома не было.

Никаких противоправных действий в отношении 16-летней девушки совершено не было.

Работники полиции провели профилактическую беседу с беглянкой, относительно ее родственников составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.